الأربعاء أول أيام العيد في معظم الدول العربية

أعلنت كل من السعودية وقطر وفلسطين والأردن والكويت ومصر ولبنان وسوريا والسودان والعراق والجزائر اليوم الاثنين، أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد .

وقال قاضي القضاة الأردني أحمد هليل، إن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقامته دائرة قاضي القضاة في الساحة السماوية التابعة لها بالعاصمة الأردنية، وبثه التلفزيون الرسمي، بحضور مفتي عام المملكة عبد الكريم الخصاونة، ووزير الأوقاف وائل عربيات وهيئة القضاء الشرعي وعدد من الشخصيَات الرسميَة والمتخصصين في علم الفلك.

وفي فلسطين، أعلن مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، في بيان أن غدا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

ومن قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاد، أن يوم غد الثلاثاء، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ ثقيل بن ساير الشمري، رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بالوزارة، في بيان بثه تلفزيون قطر الرسمي، إنه لم تثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وأن غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان ، وبعد غد الأربعاء غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، في بيان أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت السعودية أن غدا الثلاثاء هو المكمل شهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء هو أيام عيد الفطر.

ونقل بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العُليا أنه "نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الاثنين، فإن المحكمة العُليا تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء ، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء، هو يوم عيد الفطر المبارك غرة شهر شوال".

فيما قالت دار الإفتاء المصرية، في بيان، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي وهي الجهة التي تدير شؤون الفتوى في البلاد، أن بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيما أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري.

وأعلنت الجزائر أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وان بعد غد الأربعاء هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني في العراق (مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم أمور السُنة)، في مؤتمر صحفي، أن يوم غد الثلاثاء متمماً لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر، و وافقتها في ذلك دار الإفتاء بالعراق.

فيما رجح مكتب المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، رؤية هلال شهر شوال مساء غد الثلاثاء ليكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.