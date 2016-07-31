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ياسر علي: لم نكن جاهزين في 2012 لتولي المسؤولية

31/7/2016

ياسر علي ـ المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية في مصر

قال د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي إن الإخوان المسلمين لم يكونوا في 31 من مارس/آذار 2012 (وقت الترشح لانتخابات الرئاسة بعد ثورة يناير) في تمام الجاهزية لتولي المسؤولية.

وأضاف "علي" في حوار للجزيرة نت أنه يقول ذلك بعد سنة من التفكير العميق والمراجعة في سجن العقرب، حيث لم تكن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة جاهزين لملفات كثيرة ومنها ملف العلاقات الإقليمية.

وأشار إلى أن ذلك لا يعني ظلم الرئيس مرسي واتهامه بالقصور، فقد تحمل المسؤولية بمنتهى الشرف والأمانة، وكان حريصا على كل مؤسسات الدولة، ولآخر لحظة كان يريد ألا يدخل الجيش في صدام مع أي من قطاعات المجتمع المصري.

وأكد أنه من الإجحاف اعتبار ما فعله سذاجة، فهو كان واعيا من أول لحظة لما كان سيحدث، واجتهد في عدم الوصول إليه على حد قوله.

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