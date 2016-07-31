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شاهد: مغامر يقفز من ارتفاع 7600 متر بدون مظلة

31/7/2016

نجح لاعب القفز الحر ليوك أيكينز في القفز من طائرة على ارتفاع 7600 متر بدون مظلة (براشوت) وهبط بسلام على شبكة منصوبة على الأرض في مغامرة فذة تم بثها على الهواء مباشرة مساء السبت. 

وظل أيكينز، 42 عاما، الذي لم يرتد أيضا زيا مجنحا، في الهواء لأكثر من دقيقتين. وبثت شبكة "فوكس نيوز" المغامرة على الهواء مباشرة.

وسقط أيكينز على شبكة مربعة الشكل طول ضلعها 30 مترا وكانت منصوبة فوق الأرض بارتفاع يصل إلى نحو 60 مترا في الصحراء في جنوب كاليفورنيا.

ووصف المغامر التجربة بأنها "رائعة".

يذكر أن أيكينز أدى ما إجماليه 18 ألف قفزة هوائية، ويقوم بتدريب هواة القفز بالمظلات كما أدى مشاهد خطرة في فيلم "ايرن مان 3" (الرجل الحديدي).

 

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