شاهد: مئات الطليان يطاردون البوكيمون عند الكولوسيوم

تجمع المئات من الإيطاليين من عشاق لعبة البوكيمون في وسط العاصمة روما بالقرب من المدرج الروماني (كولوسيوم) لجمع البوكيمون.

ويعتبر هذا التجمع هو الأول من نوعه في إيطاليا، حيث فوجئ منظمو الحدث بالأعداد الكبيرة التي حضرت على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة بالعاصمة الإيطالية روما.

وكانت نقطة الالتقاء والتجمع لبدء البحث عن البوكيمونات عند قوس قسطنطين، على مقربة من الكولوسيوم.

واجتاحت حمى لعبة "بوكيمون غو" العالم, اللعبة طرحتها شركة نيتندو للألعاب، وتعتمد على تقنية الواقع المعزز، وهي متوفرة بشكل مجاني لأنظمة أندرويد وأي أو إس.

وتعود لعبة البوكيمون لأكثر من 20 عاما مضت، وكانت تُلعب عند إطلاقها باللونين الأبيض والأسود، ونشأ جيل كامل على لعبة البوكيمون التقليدية والتي كانت تُلعب على أجهزة الألعاب القديمة.

واسم اللعبة مستمد من كلمة يابانية مُركبة، اختصارًا لما يطلق عليه "وحش الجيب" حيث تضم مجموعة من الوحوش الصغيرة.

وتتمحور فكرة اللعبة حول اصطياد البوكيمونات التي تظهر ضمن اللعبة، وكلما اصطدت عددا أكبر من البوكيمونات كلما ارتفع مستواك في اللعبة وحصلت على ميزات جديدة.

وحققت اللعبة نجاحًا كبيرًا في أستراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا وأوربا.