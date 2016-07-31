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شاهد: حريق في منطاد هواء يقتل 16 شخصا بولاية تكساس

30/7/2016

لقي 16 شخصا حتفهم اليوم السبت في ولاية  تكساس الأمريكية إثر سقوط منطاد يعمل بالهواء الساخن كانوا بداخله،  حسبما ذكرت السلطات المحلية ومحققون اتحاديون.

وتم  استدعاء رجال شرطة مقاطعة كالدويل في الساعة 0744 صباحا (1244 بتوقيت جرينتش) إلى موقع الحادث في منطقة ريفية غرب لوكهارت 65/ كم جنوب  أوستن عاصمة الولاية.

وعثر مسعفو الطوارئ على منطاد يعمل بالهواء الساخن وسلته التي كان باديا أنها احترقت.

وقالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية إن النار اشتعلت صباح اليوم السبت في المنطاد الذي كان يحلق فوق ولاية  تكساس إلا أنه استمر في الطيران حتى سقط قرب بلدة لوكهارت فوق أحد المروج.

وقال دانييل لو رئيس شرطة مقاطعة كالدويل في بيان: "كان هناك أشخاص على متن المنطاد، ولا يبدو الآن أن أحدا من ركاب المنطاد نجا من الحادث".

وكان مسؤولو المجلس الوطني لسلامة النقل في موقع الحادث، وقالوا إنهم  سيجرون تحقيقا شاملا في الحادث.

وأظهر مقطع فيديو خطا كبيرا لنقل الكهرباء بالقرب من موقع الحادث.

وأعرب حاكم تكساس جريج أبوت عن تعازيه لعائلات الضحايا في "المأساة المفجعة".

 

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