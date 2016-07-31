شاهد: بايرن ميونخ يكتسح انتر ميلان برباعية

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مرمى إنتر ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب "بنك أمريكا" بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

ودخل البايرن المباراة مهاجما منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة السابعة عن طريق الأمريكي جوليان جرين.

ولم يمر على الهدف الأول طويلا؛ ففي الدقيقة 12 أضاف الفرنسي فرانك ريبيري الهدف الثاني للبافاري، ثم أضاف جرين الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 30 و35ونجح ماورو ريكاردي في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للإنتر في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز البافاري بأربعة أهداف لهدف.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد البايرن إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما ظل بقاء رصيد الإنتر دون نقاط في قاع الترتيب.