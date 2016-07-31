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شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن

31/7/2016

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابًا استشهد، اليوم (الأحد) عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه على حاجز "حوارة" العسكري جنوبي مدينة نابلس شمال القدس المحتلة.

وقال مكتب المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن القوات أطلقت النار على الفلسطيني، زاعما أنه كان مسلحا بسكين عند نقطة تفتيش ونزل من سيارة وهاجم القوات.

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصادر أن طواقم الإسعاف مُنعت من تقديم العلاج للشاب المصاب، والذي تُرك ملقى على الأرض ومحاط بعدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

بدورهم أفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطيني خلال عبوره الحاجز العسكري وهو داخل مركبته، وتم سحبه من داخل المركبة وإطلاق مزيد من النار نحوه وهو ملقى على الأرض.

وباستشهاد الشاب عورتاني، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية انتفاضة القدس (مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015) برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 231؛ بينهم 7 في شهر تموز/ يوليو الحالي.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين 15 شهيدًا فلسطينيًا (مع الشهيد رامي عورتاني) منذ أكتوبر 2015، في ثلاجات تابعة لها بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. 

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