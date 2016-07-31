شاهد: أول سيدة تنصب عمدة لطوكيو خريجة جامعة القاهرة

انتخب سكان العاصمة اليابانية السيدة "يوريكو كويكي" حاكمة جديدة للمدينة اليوم (الأحد) لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب، وتقود طوكيو لاستضافة أولمبياد 2020.

ويوريكو هي خريجة كلية الآداب بجامعة القاهرة، وهي وزيرة الدفاع والبيئة السابقة، وعضو حالي عن الحزب الليبرالي في البرلمان الياباني.

تتحدث يوريكو اللغة العربية بطلاقة، ولها العديد من الأنشطة الخاصة بالعلاقات اليابانية العربية.

وخلال حملتها وعدت كويكي بسياسات أكثر شفافية والسعي لحل القضايا اليومية مثل الحاجة إلى مزيد من مراكز رعاية الأطفال، حتى يتسنى دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل.

استقال، يوشي ماسوزو، الحاكم السابق في يونيو/ حزيران عقب اعترافه بالإسراف، وإنفاق أموال دافعي الضرائب على حجز الغرف الفندقية وشراء الأعمال الفنية الثمينة، كما استقال الحاكم الذي سبقه بسبب فضائح مالية أيضا.

التخطيط لاستضافة الألعاب الأولمبية في طوكيو يواجه مشكلات، بما في ذلك التكاليف المتزايدة، وتعديل التصميم الأصلي والتأخير في بناء الاستاد. وكان المفترض أن يعاد تصميم شعار أولمبياد طوكيو بعد ما روج عن أن الاختيار كان مسروقا.

يعلق اليابانيون الآمال على دورة الألعاب الأولمبية في انتعاش الاقتصاد، في وقت يجاهد فيه ثالث اقتصاد على مستوى العالم للحفاظ على النمو، القائم بشكل كبير على سياسات نقدية بعد أكثر من عشر سنوات من الركود.

تشكل طوكيو القاسم الأكبر في الاقتصاد الياباني، يتمثل في خمس الناتج المحلي الإجمالي ومقر نحو نصف الشركات اليابانية الكبرى.

وتأمل المدينة عرض تكنولوجيا متقدمة، مثل السيارات ذاتية القيادة خلال الألعاب الأولمبية.