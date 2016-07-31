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شاهد: آراء مجموعة من التونسيين حول إقالة حكومة الصيد

31/7/2016

تباينت آراء التونسيين حول حجب البرلمان التونسي الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، حيث رأي البعض أنه كان من الأفضل أن تكمل الحكومة مهمتها، في حين شدد البعض الآخر على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

وصوت مجلس النواب التونسي مساء أمس السبت على حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، فيما يتوقع تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد توافق أحزاب الائتلاف الحاكم على فسح المجال أمام شخصية جديدة لقيادة حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس باجي قايد السبسي.

وقالت مراسلة الجزيرة في تونس إن 118 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عن الحكومة، في حين أيدها ثلاثة ورفض 27 الإدلاء بأصواتهم.

وأضافت أن حجب الثقة عن الحكومة كان متوقعا منذ أيام، وأن المشاورات بدأت بالفعل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها معظم الأحزاب السياسية.

ووفق الدستور التونسي يتعين على رئيس الدولة تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة خلال عشرة أيام من تاريخ سحب مجلس النواب ثقته من الحكومة القائمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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