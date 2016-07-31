دونالد ترامب يعلق في مصعد بولاية كولورادو الأمريكية

المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب

قالت إدارة الإطفاء في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو الأمريكية إنها تدخلت لإنقاذ المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب من مصعد كان عالقا بين الطابقين الأول والثاني في منتجع، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية مساء السبت.

وتم استدعاء الإدارة لإنقاذ 10 أشخاص، من بينهم ترامب، كانوا محاصرين داخل مصعد في منتجع لمدة 30 دقيقة، وفقا لما ذكرته صحيفة "دنفر بوست" نقلا عن بيان الإدارة.

وأوضحت الإدارة أن عناصر الإطفاء فتحوا كوة موجودة أعلى المصعد وانزلوا سلما داخل المصعد. وتسلق ترامب ومن معه السلم من أجل الخروج من المصعد إلى الطابق الثاني.

وأكدت حملة ترامب وقوع الحادث لكنها لم تقدم تفاصيل.