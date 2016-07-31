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المعارضة السورية تستعد لمعركة كبرى لفك الحصار عن حلب

31/7/2016

مقاتلون من المعارضة السورية في اشتباكات شمال حلب (أرشيف)

تستعد فصائل المعارضة السورية في حلب للبدء بمعركة كسر الحصار عن حلب، في معركة أُطلق عليها من قبل الفصائل اسم "الملحمة الكبرى" والّتي من المتوقع أن يشارك فيها ما يقرب من 4 آلاف مقاتل، من كافة الفصائل، بحيث تشكل فصائل جيش الفتح فيها رأس الحربة.

وأكدّ قيادي في قوات المعارضة، طلب عدم ذكر اسمه، أن "التحضير لعملية فك الحصار عن حلب سوف يتم من خلال إشعال كافة الجبهات في المدينة" ، مشيراً إلى "أنّ المعركة ستشهد استخدام كافة الإمكانات المتاحة لدى فصائل المعارضة من أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية".

في السياق ذاته، ظهر القاضي العام في جيش الفتح "عبد الله المحيسني"، بتسجيل مصوّر أعلن فيه عن بدء ملحمة حلب الكبرى خلال الساعات القليلة القادمة، مشيراً إلى أنّها ستكون الأكبر والأبرز على مستوى الجهاد الشامي.

وكانت قوات النظام السوري والمسلحون الموالون لها سيطروا على طريق  الكاستيلو شريان الحياة الوحيد لأحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، قبل أن تستولي القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين على حي بني زيد الإستراتيجي في المدينة، بينما سيطر مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي على حي السكن الشبابي، ما دفع قوات المعارضة للانسحاب من حي بني زيد خوفاً من وقوعها بين فكي كماشة.

ويشهد حي بني زيد قرب مدخل حلب الشمالي توتراً بين قوات النظام وقوات وحدات حماية الشعب الكردي بعد أن أصبحت القوات متقابلة ووصل الأمر إلى حد حشد قوات من الجانبين المذكورين، في أعقاب خلافات على مناطق السيطرة. 

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