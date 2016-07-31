البرلمان التونسي يسحب الثقة من حكومة الصيد

جلسة البرلمان التونسي لسحب الثقة من حكومة الصيد ـ رويترز

صوت البرلمان التونسي السبت بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، بحضور 186 نائبًا من مجموع 217.

وجاء التصويت بسحب الثقة من حكومة الصيد بعد توافق أحزاب الائتلاف الحاكم على فسح المجال أمام شخصية جديدة لقيادة حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس التونسي باجي قايد السبسي.

وأعلنت الأحزاب الأربعة التي تشكل الائتلاف الحكومي وهي، نداء تونس، والنهضة، وآفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، أنها لن تجدد الثقة في حكومة الصيد.

وبذلك تتحول حكومة الحبيب الصيد إلى حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد يختاره رئيس الجمهورية.

وأعلن السبسي في وقت سابق أنه سيختار المرشح لقيادة الحكومة بعد التوافق عليه بين الأحزاب داخل الحوار الوطني.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في كلمته الافتتاحيّة "تعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، حيث توجه رئيس الحكومة للبرلمان للتصويت على الثقة، في مواصلة الحكومة لنشاطها من عدمه.

و"الصيد"، الذي استلم مهام منصبه في فبراير/شباط 2015، لم يكن منتميا لأي حزب، تقدم بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته.

وفي وقت سابق أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، خالد شوكات، أنّ "الصيد" أعرب عن استعداده الكامل لدعم من يخلفه في المنصب أيا كان؛ لافتا إلى أن لجوء الأخير لخيار تجديد الثقة من البرلمان ناتج عن حرصه على تعزيز التقاليد الديموقراطية في البلاد.