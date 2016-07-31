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إضراب مضيفي إير فرانس يتسبب في إلغاء رحلات 150 ألف راكب

31/7/2016

إضراب مضيفي إير فرانس يتسبب في إلغاء رحلات 150 ألف راكب

أدت إضرابات مضيفي شركة الطيران الفرنسية إير فرانس خلال الأيام الخمسة الماضية إلى إلغاء 900 رحلة وتضرر 150 ألف راكب حتى اليوم (الأحد).     

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب الذي تبلغ مدته أسبوعا حتى مساء بعد غد الثلاثاء.     

وغدا الاثنين، تتوقع شركة الطيران الفرنسية أن يتأثر 20 في المئة من الرحلات الجوية متوسطة المسافة من وإلى مطار شارل ديغول في باريس، ولكنها قالت إنها سوف تشغل أكثر من 95 في المئة من الرحلات الطويلة.     

وكانت الدعوة  صدرت من  أبرز نقابتين للخطوط الجوية الفرنسية للإضراب من 27 من تموز/يوليو وحتى 2 من آب/أغسطس، وتطالب بتمديد عقد العمل الخاص بالقواعد، والرواتب والترقيات الذي ينتهي في ختام تشرين أول/ أكتوبر المقبل.       

وأضرب طيارو الخطوط الجوية الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي، خلال الأيام الأولى من بطولة كرة القدم يورو 2016، وهو ما كلف الشركة، وفقا لتقديراتها، خسائر بلغت 40 مليون يورو (6ر44 مليون دولار أمريكي).

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