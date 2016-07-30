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قيمة جائزة أمريكية ترتفع إلى 478 مليون دولار

30/7/2016

قال مسؤولون إن قيمة جائزة يانصيب باوربول الأمريكية الكبرى ارتفعت إلى 478 مليون دولار لتصبح خامس أكبر جائزة في تاريخ المسابقة والثامنة على مستوى الولايات المتحدة قبل موعد مقرر للسحب اليوم.

وقال مسؤولو باوربول في بيان إن هذا سيكون السحب الـ24 منذ أن فازت بطاقة بالجائزة الكبرى عندما تطابقت فيها كل الأرقام الستة يوم السابع من مايو/ أيار.

وتعتمد مسابقة باوربول على بطاقات اليانصيب التي تباع بدولارين للبطاقة الواحدة. وتمارس اللعبة في 44 ولاية أمريكية وفي منطقة كولومبيا وبويرتوريكو وجزر فيرجين الأمريكية.

وسيحصل صاحب البطاقة الرابحة على مبلغ 478 مليون دولار إذا ما قبل تسلمها على دفعات على مدى 30 عاما أو يمكنه أن يختار الحصول على مبلغ 330.6 مليون دولار دفعة واحدة قبل خصم الضرائب الاتحادية.

وبلغت قيمة أكبر جائزة باوربول على الإطلاق في أمريكا الشمالية نحو 1.6 مليار دولار للبطاقات الرابحة المباعة في كاليفورنيا وتنيسي وفلوريدا في يناير كانون الثاني هذا العام.

 

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