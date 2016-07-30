غاميرو ينتقل رسميا إلى أتليتيكو مدريد

المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو – رويترز

وقع المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو عقدا مع اتلتيكو مدريد الإسباني وفق ما ذكره وصيف مسابقة دوري أبطال أوربا 2016.

ويمتدّ عقد غاميرو هداف أشبيلية السابق لأربع سنوات، حيث سيتواجد في خط المقدمة إلى جانب مواطنه إنتوان غريزمان ضمن كتيبة المدرب الإسباني القدير دييغو سيميوني.

وانضم غاميرو (29 عاما) إلى صفوف أشبيلية عام 2013 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولعب دورا مؤثرا في ظفر أبناء الأندلس بثلاثة ألقاب متعاقبة في مسابقة الدوري الأوربي.

وأرسى غاميرو أداءً باهرا الموسم المنصرم حاصدا 29 هدفا في مختلف المسابقات منها عشرة على المستوى القاري.

سيخضع اللاعب الفرنسي لفحص طبي روتيني اليوم السبت، وسط سعي المدرب سيميوني لتعزيز خط المقدمة بمهاجمين أشداء إلى جانب غريزمان والمخضرم الإسباني فرناندو توريس.

وسبق للمدير الفني الأرجنتيني وأن ظفر بخدمات مواطنه نيكولاس غايتان الذي أبلى البلاء الحسن على امتداد ستة مواسم مع بنفيكا حامل لقب الدوري البرتغالي، والمدافع الكرواتي سيمي فرسالكو.

ويصبو أتلتيكو لمعانقة الألقاب عقب سقوطه أمام جاره وخصمه الأزلي ريال مدريد بركلات الترجيح في نهائي مسابقة دوري أبطال أوربا الموسم المنصرم، وتبوأه المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد على التوالي.

