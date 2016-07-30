شاهد: "فود إنك" أول مطعم ثلاثي الأبعاد في العالم

افتتح في العاصمة البريطانية لندن أول مطعم ثلاثي الأبعاد في العالم، ومقابل 250 جنيها استرلينيا (حوالي 330 دولارا أمريكيا) يقدم للزبائن قائمة تضم تسعة أطباق رئيسية، صممت في الغالب على الكمبيوتر.

تقدم الحلوى التي تحمل اسم "لندن بعد الثامنة" ويتم تصنيع الطعام بواسطة شركة "byFlow" التي تقوم بعمل طابعات محمولة ثلاثية الأبعاد متعددة المواد – ويقوم بتحضيره الطاهيان جول كاستاني وماتيو بلانك.

ويتابع الزبائن الوقت الحقيقي الذي تستغرقه طباعة وجباتهم، وليس الطعام فقط الذي أنتج بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن الطاولات والكراسي والمصابيح أيضاً مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن الطابعات ثلاثية الأبعاد تعتمد في عملية الطباعة على ما يعرف بالتصنيع التراكمي، وهي تنتج الأشياء اعتمادا على قطرات بلاستيك مصهورة مع مواد أخرى تشبه خرطوشة الحبر في طابعات الليزر عبر صهر طبقات مضافة فوق بعضها، مما يتيح تصنيع أشياء من دون أية معدات ولا تجهيزات خاصة، كما أن العملية لا تولد نفايات ولا تتكبد فيها تكاليف نتيجة تعقيدات التصميم.

ولا تعد الطابعة ثلاثية الأبعاد مشكلة فيما يخص حقوق الملكية، لكن قبل أن تبدأ هذه الطابعة تصنيع أي شيء سيلزمها ملف كاد (تصميم بالحاسوب) للقطعة التي سيتم تصنيعها، مع برنامج يحدد للطابعة كيف ترش طبقات متتالية لتوليد مجسم للرسم الموجود في الملف، وهنا تكمن مخاوف القرصنة حيث بدأت تنتشر على الإنترنت بعض المواقع التي تزخر بملفات "كاد" لمنتجات موجودة أصلا في السوق.