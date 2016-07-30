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شاهد: طلاب كينيون يحرقون مدارسهم احتجاجا على إلغاء الإجازات

30/7/2016

شهد أكثر من مئة مدرسة في كينيا وقوع سلسلة من الحرائق في عدد من مبانيها على يد الطلبة على مدار الأسابيع الماضية.

وألقى المدرسون باللوم على الحكومة في هذا الاضطراب بعد أن كشف وزير التعليم فريد ماتيانغي عن خطط لحظر العطلات في منتصف الفصل الدراسي.

وألقت الحكومة باللوم على الغش في الامتحانات والضغوط على الطلبة باعتبارها أسبابا وراء عمليات الحرق المتعمد، بينما هددت نقابات المدرسين بالإضراب.

ويهدد حجم الهجمات آلاف الطلبة في أنحاء البلاد فيما تحاول النقابات والحكومة والزعماء الدينيون أن يجدوا حلا للازمة.

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