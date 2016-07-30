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شاهد: رغوة سامة تملأ بحيرة وتخرج للشوارع بالهند

30/7/2016

ملأت رغوة سامة سريعة الاشتعال بحيرة بلياندور، وهي إحدى كبريات البحيرات في مدينة بنغالور جنوب الهند.

الأمطار المتواصلة على مدى الأيام الماضية رفعت منسوب المياه بالبحيرة، وأدت إلى تسرب الرغوة إلى شوارع المدينة يوم الجمعة، ما يشكل خطرا على صحة السكان.

وقال سكان محليون إن الزبد المتطاير من البحيرة يعتبر أرضا خصبة للأمراض، ويتسبب في روائح غير محتملة في المنطقة.

وأدى احتواء مياه البحيرة على نسبة عالية من الأمونيا والفوسفات، وانخفاض مستويات الأكسجين إلى تشكيل الرغوة السامة، وما يزيد من تعقيد المشكلة هو الكمية الهائلة من مياه الصرف الصحي التي تصرف في البحيرة.

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