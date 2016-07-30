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بسبب لعبة بوكيمون: ثلاثة مراهقين يتعرضون للسرقة

30/7/2016

تتطلب لعبة بوكيمون البحث عن شخصيات افتراضية، باستخدام الهاتف

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية اليوم (السبت) أن ثلاثة مراهقين سُرقت هواتفهم الجوالة وغيرها من متعلقاتهم الشخصية تحت تهديد السلاح بينما كانوا يلعبون لعبة " بوكيمون غو" الشهيرة في إحدى حدائق لندن بشمال البلاد.

وقالت شرطة العاصمة " ميتروبوليتان " إن المراهقين الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم  15 و 16 و 18 عاما -على الترتيب- كانوا يلعبون " بوكيمون غو " في حديقة "واشنطن بارك" في وقت متأخر من أمس الجمعة عندما اقترب منهم ثلاثة شبان ملثمون، بينهم شاب صوب مسدسا تجاههم.   

فزع الضحايا الثلاثة ولكنهم لم يصابوا بأذى بعد السرقة التي وقعت بعد 30 دقيقة من جريمة سرقة أخرى تعرض لها رجل  (24 عاما)، وقالت الشرطة إنها تعتقد أن هناك صلة بين  الحادثين.

وقال المحقق كيفين يونغ " إنها حقا هجمات صادمة على الشباب الذين يتنزهون في الحديقة المحببة للغاية".

وأضاف يونغ أن "السرقات التي يتم خلالها إشهار سلاح تعد نادرة للغاية، ونحن حريصون على القبض على هؤلاء المتورطين في أقرب وقت ممكن ". 

وتتطلب لعبة " بوكيمون غو " الشهيرة من اللاعبين البحث عن شخصيات البوكيمون، وهى شخصيات افتراضية، باستخدام هواتفهم الذكية.

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