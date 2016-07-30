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أردوغان يدعو الغرب "للاهتمام بشؤونهم" بدلا من انتقاده

30/7/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى "الاهتمام بشئونهم" بدلا من اتهامه بشن حملة قمع بسبب الملاحقات الجارية في تركيا بحق المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد قبل اسبوعين.

وقال أردوغان، في خطاب بالقصر الرئاسي، إن "البعض يعطينا نصائح. يقولون إنهم قلقون. اهتموا بشؤونكم! التفتوا إلى ما تحتاجون إليه أنتم!"، مشيرا إلى أن ما من مسؤول غربي كبير زار تركيا في غمرة المحاولة الانقلابية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أمس الجمعة أنه تم "تطهير" الجيش من كل العسكريين المرتبطين بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية.

وقال يلدرم، في خطاب بالقصر الرئاسي، "لقد نظفنا الجيش كله من عناصر غولن الذين كانوا متخفين بالزي العسكري".

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