أردوغان: سأسحب كل الدعاوى القضائية المتعلقة بإهانتي

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسحب كل الدعاوى القضائية المتعلقة بإهانته الشخصية في خطوة قال إنها نتيجة مشاعر الوحدة ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي وحدت الشعب التركي بمختلف أطيافه.

وأضاف الرئيس التركي خلال حفل لتخليد ذكرى ضحايا محاولة الانقلاب بقصر الرئاسة بالعاصمة أنقرة أن الغرب لم يظهر تضامنه مع أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل وقال إن الدول التي تخشى على مصير مدبري الانقلاب بدلا من القلق على ديمقراطية تركيا لا يمكن أن تكون صديقة.

وقال أردوغان "لم يحضر أي ممثل من الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى، لتقديم التعازي" مشيرا إلى أن237 من المدنيين وأفراد قوات الأمن لقوا حتفهم.