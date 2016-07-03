وزير إسرائيلي: فيسبوك "وحش مخيف" ويعرقل الأمن

اتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي شركة فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرغ بأنها لا تبذل ما يكفي من جهد لمنع التحريض ضد إسرائيل وقال إن هذه الوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "تخرب" عمل الشرطة الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل في السابق إن فيسبوك تستخدم للتحريض على شن الهجمات وإن الحكومة تعد تشريعا يمكنها من إجبار فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتويات التي تعتبرها "محرضة على الإرهاب".

لكن التصريحات التي أدلى بها الوزير جلعاد إردان عضو الحكومة المصغرة المعنية بشؤون الأمن والوزير بالائتلاف اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو كانت قاسية على نحو خاص.

وقال إردان إن زوكربيرغ مسؤول عن سياسة فيسبوك، ودعا "مواطني إسرائيل لأن يلاحقوه في كل مكان محتمل بمطلب مراقبة المنبر الذي أسسه والذي يجني من ورائه المليارات".

وقال متحدث باسم فيسبوك في إسرائيل إن الشركة لا تعلق على تصريحات الوزير.

وفي مقابلة مع تلفزيون القناة الثانية الإسرائيلي قال إردان "نرى وبكل أسف أن فيسبوك الذي أحدثت ثورة إيجابية مدهشة في العالم أصبح اليوم وبكل بساطة وحشا مخيفا منذ صعود نجم تنظيم الدولة وموجة الإرهاب."

وأضاف إردان "فيسبوك اليوم يخرب -ويجب أن يكون ذلك معلوما- عمل الشرطة الإسرائيلية لأنه عندما تخاطبهم الشرطة الإسرائيلية ويكون الأمر متعلقا بمواطن من يهودا والسامرة فإن فيسبوك لا تتعاون" في إشارة إلى الضفة الغربية.

ومضى يقول "إن (الشركة) تحدد سقفا عاليا للغاية لإزالة أي محتوى أو كتابات تحريضية."

ومنذ أكتوبر تشرين الأول قتل الفلسطينيون 34 إسرائيليا ومواطنين أمريكيين اثنين في موجة من هجمات الشوارع غالبيتها طعنا بالسكاكين. وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 201 فلسطيني على الأقل بينهم 137 تقول إسرائيل "إنهم كانوا مهاجمين". وقتل الآخرون في اشتباكات واحتجاجات.