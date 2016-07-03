نتنياهو يزور إثيوبيا ومخاوف من حصار إسرائيلي لمصر

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الاثنين) زيارة دول أفريقية من بينها أثيوبيا وسط مخاوف من فرض حصار إسرائيلي على مصر عبر بوابة أثيوبيا وسد النهضة.

ويلتقي نتنياهو عددا من رؤساء الدول الأفريقية وقال إن الزيارة تمثل دخول إسرائيل مجددا إلى أفريقيا من الباب الواسع.

وقال نتنياهو اليوم (الأحد) خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إنه سيلتقي في بداية زيارته أوغندا رؤساء سبع من دول شرقي أفريقيا, ومن المقرر أن تشمل جولته بالإضافة إلى أوغندا, كلا من إثيوبيا وكينيا ورواندا.

وأضاف أن إسرائيل عازمة على العودة إلى أفريقيا وعلى أن تعود أفريقيا إليها, حسب تعبيره. كما صرح بأن ذلك ستكون له تداعيات هامة على تحالفات إسرائيل الدولية وتوسيع رقعتها, على حد قوله.

وقال في السياق نفسه إن جولته مهمة للشركات الإسرائيلية ولإسرائيل ولدول أفريقيا. وخلال اجتماعه اليوم, أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي فتح مكاتب للوكالة الإسرائيلية للتنمية الدولية في أوغندا وكينيا وإثيوبيا ورواندا, كما أعلن مكتب نتنياهو دعما لتك الدول بقيمة 13 مليون دولار, خاصة للتدريب في مجالي الأمن والصحة.

يذكر أن زيارة نتنياهو لأوغندا هي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى أفريقيا منذ الزيارة التي أداها سلفه إلى مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1994, وذلك رغم أن إسرائيل لا تزال تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع العديد من دول القارة.

وتقول مصادر إن نتنياهو قد يجدد طلب إسرائيل بالحصول على عضوية "مراقب" في الاتحاد الإفريقي، وقد رُفض طلب سابق لإسرائيل في ذات الشأن عام 1976.

وفي الوقت الحاضر لا تشكل التجارة مع دول أفريقيا إلا 2% من حجم التجارة الخارجية الإسرائيلية. وتشهد عدد من دول أفريقيا على غرار إثيوبيا نموا اقتصاديا مهما.

ووصفت سفيرة إسرائيل لدى أديس أبابا "بلانيش زيانيا" زيارة نتنياهو إلى اثيوبيا بـ "الهامة والتاريخية"، مشيرة أنها "ستحدث نقله نوعية في مسير العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية"، وفقاً لتعبيرها.

وقالت زيانيا في كلمتها التي تناقلتها وسائل الإعلام الإثيوبية "إن علاقاتنا مع أديس أبابا تمتلك تاريخًا قديمًا، كما شهدت العلاقات الثنائية اتفاقيات عديدة، خاصة في مجال التعاون التكنولوجي والعلمي والزراعي".

وتثير زيارة نتنياهو إلى إثيوبيا قلق مراقبين في مصر خوفا من أن تكون الزيارة تمهيدا لحصار إسرائيلي على مصر بواسطة أفريقيا ولاسيما سد النهضة التي تنبيه اثيوبيا ومن المتوقع أن يؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل.