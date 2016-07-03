فيسبوك يتيح ترجمة المشاركات فورا إلى أكثر من لغة

يسعى موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك" إلى تسهيل تواصل المستخدمين مع بعضهم البعض حتى إذا لم يكونوا يتحدثون نفس اللغة، وقد قدم الموقع تطبيقا جديدا يقوم بترجمة مشاركات المستخدمين إلى عدة لغات مختلفة بصورة آلية وفي وقت واحد، بمجرد ما يقوم المستخدم بإرسال مشاركته، سيعرضها موقع فيس بوك أمام كل مستخدم ممن يشاهدونها باللغة المفضلة لديه بغض النظر عن اللغة الأصلية للمشاركة.

لاستخدام هذه الخاصية، يقوم المستخدم بكتابة المشاركة بلغته، ثم ينقر على قائمة اختيار من متعدد حيث يمكنه الاختيار من بين 45 لغة مختلفة من الإنجليزية وحتى الفلبينية والليتوانية.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" لموضوعات التكنولوجيا أن التطبيق الجديد اسمه حتى الآن "المؤلف متعدد اللغات" ويجري اختباره بين مجموعة صغيرة من المستخدمين حاليا. واختبره الموقع بالفعل مع "صفحات فيس بوك" الخاصة بالشركات والعلامات التجارية، ولكنه الآن مفتوح للاختبار من جانب مجموعة أوسع من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، وتقول شركة "فيس بوك" التي

تدير موقع التواصل الاجتماعي الأشهر أن الخاصية الجديدة تستخدم حاليا من جانب "5 آلاف صفحة فيس بوك".

وبحسب تقديرات "فيس بوك" فإن أكثر من نصف مستخدميه يتكلمون لغات أخرى غير اللغة الإنجليزية. وستتيح الخاصية الجديدة التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي لكي تترجم أي جملة يتم كتابتها إلى لغات أخرى وفقا لاختيار المستخدم. ويقوم التطبيق الجديد باستخدام معلومات مثل مكان المستخدم ولغاته المفضلة واللغة الأكثر استخداما بالنسبة للمستخدم على فيسبوك لكي يحدد اللغة التي سيعرض بها المشاركة التي وصلت إليه.

