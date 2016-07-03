فيديو: الاعتداء على إماراتي بسبب زيه في أمريكا

استدعت الإمارات نائب السفيرة الأمريكية لدى البلاد " بشأن المعاملة السيئة لشرطة أوهايو لمواطن إماراتي".

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مساء اليوم (الأحد) إنه تم استدعاء أيثن جولدرج نائب السفيرة الأمريكية لدى الإمارات "بشأن قضية شريط التعامل التعسفي لشرطه أوهايو مع مواطن إماراتي.

وعبرت روضة العتيبة مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي "عن الاستياء من المعاملة التعسفية لشرطة أوهايو مع المواطن الإماراتي واعتقاله وتفتيشه دون حق وكذلك نشر مقطع الفيديو بما يحمله من تشهير في حق المواطن".

وأكدت أن دولة الإمارات "تولي اهتماما خاصا بسلامة رعاياها في الخارج ومن هذا المنطلق تطلب توضيحات حول هذه الحادثة".

وقال البيان إن "نائب السفيرة الأمريكية لدى الدولة أعرب عن اعتذاره عن الحادث، مؤكدا أن السفارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في ولاية أوهايو لاستيضاح ملابسات الموضوع".

ونقل البيان عن المسؤول الأمريكي قوله "أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم حق الشعوب في ارتداء زيها الوطني وأن هذه الحادثة تعتبر استثناء مرفوضا، ووعد بالرد على وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقصى سرعة ممكنة".

كانت عناصر من شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية ألقت القبض على رجل أعمال إماراتي، للشك في انتمائه لتنظيم الدولة بسبب ارتدائه الزي الخليجي.

وقالت صحف إماراتية اليوم (الأحد) إن المواطن الإماراتي تعرض يوم الأربعاء الماضي، لهجوم من الشرطة، وأصيب بجروح، بعد أن أبلغت عنه موظفة في فندق بأنه ينتمي لتنظيم الدولة بسبب ثوبه الإماراتي .

وروى المواطن لصحيفة " الامارات اليوم" أنه فوجيء بعناصر شرطية تصوب أسلحتها نحوه، وتلقي القبض عليه في بهو فندق، بعد شك موظفة استقبال أنه ينتمي لتنظيم الدولة بعد أن رأته يرتدي الزي الخليجي.

وقال إنه تجاوب مع مطالب رجال الشرطة وانبطح ارضا لتفتيشه، وضغط أحدهم على ظهره ما خلف جروحا ونزيفا في مناطق عدة في جسده، مشيرا إلى أنهم بدأوا تفتيشه فورا وألقوا هواتفه، من دون أن يخبروه بالسبب، وبعد أن تأكدوا أنه لا يملك أي أداة خطرة أو أسلحة تركوه، لكنه وقع مغشيا عليه ولم يفق إلا في مستشفى كليفلاند يعاني جروحا.

وقال إنه متواجد في الولايات المتحدة منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، لتلقي العلاج بسبب تعرضه لجلطة في الدماغ، ومتابعة تطورات جراحة أجراها العام الماضي.

وأطلق مدونون هاشتاج #الإعتداء_على_إماراتي_في_أمريكا للتنديد بما تعرض له المواطن الإماراتي وللمطالبة بالتحقيق في الحادث.