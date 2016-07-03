فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زوجية (27)

انت قلت لمامتك ع المشكلة اللى حصلت بيننا امبارح؟

أه

ليه قلتلها

وليه مقولهاش ..أمى ولقتنى متضايق سألتنى فيه إيه ..حكيتلها

بس دى حاجة بتضايقنى

وتضايقك ليه ..هى عاوزة تطمن علينا.. ولا انتى خايفة تطلعى غلطانة وشكلك يبقى وحش

وإيه لازمته ندخلهم في تفاصيل حياتنا دي حاجة بينى وبينك.. أدينا اتصالحنا النهاردة إزاى الحال بقى؟

بقولك إيه أمى مبحبش أخبى عليها ومش شايف أى مشكلة إنى أحكى لها مشاكلنا أو أى حاجة ف حياتنا هى عندها خبرة فى الحياة أكتر مننا

أيوه بس أنا محبش حد يطلع على أسرارنا حتى لو كانت أمى أو أمك

متكبريش المواضيع ماما عارفه عننا كل حاجة

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الكبسولة بتقول:

أى موقف يحدث بين الزوجين هو خاص بهما وحدهما ولا يجوز لأى طرف أن يخرج أسرار الآخر دون علمه.

إذا أردت أن تهدم عمودى الأمان والثقة لدى شريكك.. ببساطة تحدث عن أسراركما.



فاطمة المهدي

استشارية تربوية مصرية