فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (26)

أنت قلت لمامتك ع المشكله اللى حصلت بيننا امبارح؟

اه

ليه قلتلها

وليه مقولهاش ..أمى ولقتنى متضايق سالتنى فيه إيه؟ ..حكيتلها

بس دى حاجه بتضايقنى

وتضايقك ليه ..هى عاوزة تطمن علينا ..ولا انتى خايفه لتطلعى غلطانه وشكلك يبقى وحش

وإيه لازمته ندخلهم فى تفاصيل حياتنا دى حاجه بينى وبينك..أدينا اتصالحنا النهارده ازى الحال بقى ؟

بقولك إيه أمى مبحبش اخبى عليها ومش شايف أى مشكله انى احكى لها مشاكلنا او اى حاجه ف حياتنا هى عندها خبره فى الحياه اكتر مننا

ايوه بس انا محبش حد يطلع على أسرارنا حتى لو كان أمى أو أمك

متكبريش المواضيع ماما عارفه عننا كل حاجه

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الكبسولة بتقول:

أى موقف يحدث بين الزوجين هو خاص بهما وحدهما ولا يجوز لأى طرف أن يخرج أسرار الآخر دون علمه..

إذا أردت أن تهدم عمودي الأمان والثقة لدى شريكك …ببساطه تحدث عن أسراركما .