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شاهد: 6 قتلى في قصف للطيران السوري على حلب

2/7/2016

أفادت مصادر بالدفاع المدني بحلب بأن ستة مدنيين قتلوا وأصيب أخرين إثر قصف نفذه الطيران الحربي التابع للنظام السوري مستهدفا مجمعات سكنية بحي صلاح الدين الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة بمدينة حلب شمال سوريا.

وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عشرات من المدنيين، ولا تزال تبحث عن آخرين تحت الانقاض مما يجعل عدد الضحايا مرشحا للارتفاعع. 

وتأتي الغارات على حي صلاح الدين بعد ساعات من استهداف منطقة القلمون بريف دمشق بغارات نفذها الطيران الحربي التابع للنظام، وأسفرت عن مقتل 20 مدنيا علي الاقل واصابة عشرات أخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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