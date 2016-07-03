شاهد: 26 مليون إندونيسي يعودون لقراهم للاحتفال بعيد الفطر

بدأ ملايين المسلمين الإندونيسيين هذا الأسبوع رحلة طويلة للعودة إلى مدنهم وقراهم للاحتفال مع أهلهم بعيد الفطر المتوقع على نطاق واسع أن يكون يوم الأربعاء (6 من يوليو/ تموز).

وجرى تحويل موقف سيارات خاص باستاد رياضي في وسط جاكرتا إلى محطة حافلات مؤقتة قبيل أسبوع من عيد الفطر المتوقع أن يحل يوم الأربعاء السادس من يوليو تموز.

واصطف المسافرون الذين يحملون أمتعتهم في أيديهم في طوابير طويلة لركوب الحافلات المجانية التي وفرتها لهم الحكومة.

وتنقل الحافلات الركاب بين جاكرتا والمدن الرئيسية في جزيرة جاوة حيث يعيش زهاء 60 في المئة من الإندونيسيين.

والسفر برا يمكن أن يكون مُجهدا جدا نظرا لسوء حالة الطرق وربما يحتاج الوصول إلى جاوة الشرقية من العاصمة إلى يوم أو أكثر.

لكن كثيرا من المسافرين الإندونيسيين يعتبرون أن لقاء الأهل أمر هام في هذه المناسبة السعيدة.

ولا يعتبر السفر برا هو الخيار الوحيد في إندونيسيا التي تتألف من 17 ألف جزيرة، فكثير من المسافرين يختارون السفر بحرا.

وتتوقع وزارة النقل الإندونيسية أن يسافر هذا العام نحو 26 مليون إندونيسي لقضاء العيد في مدنهم وقراهم سواء بالسيارات أو القطارات أو الحافلات أو الطائرات أو السفن.

وشُددت إجراءات الأمن على الطرق وفي الموانئ حيث نُشرت مزيد من القوات لتعزيز الأمن.

ويحتفل بعيد الفطر نحو 90 في المئة من سكان إندونيسيا وعددهم 250 مليون نسمة. وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.