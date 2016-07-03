البث الحي
منوعات

شاهد: 26 مليون إندونيسي يعودون لقراهم للاحتفال بعيد الفطر

3/7/2016

بدأ ملايين المسلمين الإندونيسيين هذا الأسبوع رحلة طويلة للعودة إلى مدنهم وقراهم للاحتفال مع أهلهم بعيد الفطر المتوقع على نطاق واسع أن يكون يوم الأربعاء (6 من يوليو/ تموز).

وجرى تحويل موقف سيارات خاص باستاد رياضي في وسط جاكرتا إلى محطة حافلات مؤقتة قبيل أسبوع من عيد الفطر المتوقع أن يحل يوم الأربعاء السادس من يوليو تموز.

واصطف المسافرون الذين يحملون أمتعتهم في أيديهم في طوابير طويلة لركوب الحافلات المجانية التي وفرتها لهم الحكومة.

وتنقل الحافلات الركاب بين جاكرتا والمدن الرئيسية في جزيرة جاوة حيث يعيش زهاء 60 في المئة من الإندونيسيين.

والسفر برا يمكن أن يكون مُجهدا جدا نظرا لسوء حالة الطرق وربما يحتاج الوصول إلى جاوة الشرقية من العاصمة إلى يوم أو أكثر.

لكن كثيرا من المسافرين الإندونيسيين يعتبرون أن لقاء الأهل أمر هام في هذه المناسبة السعيدة.

ولا يعتبر السفر برا هو الخيار الوحيد في إندونيسيا التي تتألف من 17 ألف جزيرة، فكثير من المسافرين يختارون السفر بحرا.

وتتوقع وزارة النقل الإندونيسية أن يسافر هذا العام نحو 26 مليون إندونيسي لقضاء العيد في مدنهم وقراهم سواء بالسيارات أو القطارات أو الحافلات أو الطائرات أو السفن.

وشُددت إجراءات الأمن على الطرق وفي الموانئ حيث نُشرت مزيد من القوات لتعزيز الأمن.

ويحتفل بعيد الفطر نحو 90 في المئة من سكان إندونيسيا وعددهم 250 مليون نسمة. وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)