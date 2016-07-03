شاهد: مظاهرات في الأرجنتين لإثناء ميسي عن الاعتزال دوليا

تظاهر مئات الأرجنتينيين رغم سقوط الأمطار يوم السبت مطالبين نجم كرة القدم ليونيل ميسي بالتراجع عن قراره باعتزال اللعب دوليا بعد اعتزاله على نحو مفاجئ عقب هزيمة بلاده في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

ولعب ميسي الحائز على لقب أحسن لاعب في العالم خمس مرات في ثلاثة نهائيات لبطولة كوبا أمريكا في 2007 و2015 و2016 بالإضافة إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2014 وخسر في كل هذه المرات.

وخلال المباراة النهائية أمام تشيلي الأسبوع الماضي أهدر أول ضربة جزاء للأرجنتين في ضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بلا أهداف وانخرط في البكاء وهو جالس مع باقي زملائه.

وقال للصحفيين بعد فترة وجيزة من المباراة "أعتقد أن الأمر انتهى بالنسبة لي مع الفريق."

وعلى الرغم من ذلك تجمع الأرجنتينون بناء على دعوة شخصيات عامة مثل الرئيس ماوريسيو ماكري وأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا مساء السبت حول نصب تذكاري في أحد شوارع وسط بوينس أيرس حيث يحتفل المشجعون عادة بالانتصارات الرياضية.

وتوسل المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بلافتات تشيد بميسي لنجم كرة القدم بالعودة للفريق الوطني مرة أخرى.