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شاهد: لاعب فرنسي يقبل حذاء زميله بعد إحراز هدف في أيسلندا

3/7/2016

قبّل اللاعب الفرنسي ديميتري باييه حذاء زميله "أنطوان غريزمان" بعد إحراز الأخير الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي في شباك أيسلندا بالشوط الأول من مباراة البلدين في بطولة يورو 2016 المقامة في فرنسا.

وقدّم المنتخب الفرنسي مباراة سهلة لم تكن متكافئة من حيث المستوى حيث بدا المنتخب الأيسلندي فاقدا للسيطرة على المباراة.

ويعد باييه أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في السوق الأوربية لهذا الصيف، بعد تألقه مع وست هام الموسم الماضي، وكونه أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي في يورو 2016 حتى الآن.

وسبق أن قال دافيد جولد نائب رئيس نادي وست هام لوسائل الإعلام إنه سيكون من الصعب عليهم الاحتفاظ باللاعب، خاصة في حال أن جاء ريال مدريد أو برشلونة لطلب اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير أن وست هام حدد مبلغ 54 مليون يورو لمن يريد التعاقد مع النجم الفرنسي، وسط اهتمام كبير من بعض الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، وفقاً لما ورد في صحيفة "سبورت" الإسبانية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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