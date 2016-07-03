شاهد: "كبسولة طبية "والرياضة في رمضان

قدمت الدكتورة عائشة صقر، خبيرة التغذية، في الحلقة الجديدة من "كبسولة طبية" على موقع الجزيرة مباشر، نصائح مفيدة لممارسة الرياضة في رمضان وسبل تحقيق الاستفادة الأفضل منها.

واستعرضت صقر خلال الحلقة الأنماط المختلفة لممارسي الرياضة خلال الصيام.

وأكدة خبيرة التغذية أن صلاة التراويح من أفضل أنماط الرياضة التي يلجأ إليها المسلمون في الشهر الفضيل.

وحذرت صقر المصابين بأمراض السكري وضغط الدم من ممارسة الرياضة قبل موعد الإفطار بساعتين، نظرا لانخفاض مستويات الطاقة والسكر في أجسامهم.

كما قدمت نصائح أخرى ضمنتها الحلقةعلى موقع الجزيرة مباشر.