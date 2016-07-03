شاهد: فيديو لمحاكاة لاغتيال (يهودا) يثير الذعر في إسرائيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحاكي محاولة لاغتيال يهودا غليلك المستوطن الإسرائيلي والنائب في الكنسيت الإسرائيلي، والمعروف بدعواته المستمرة لاقتحام المسجد الأقصى.

وأثار الفيديو غضبا وخوفا في إسرائيل، وجاء نشره بعد ساعات من مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين بعملية إطلاق نار عند مستوطنة عتنائيل جنوب الضفة الغربية حيث يسكن "غليك".

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن "غليك" أنه كان في موقع العملية بعد وقت قصير، حيث كان يقود سيارته على الطريق، وقد شاهد سيارة إسرائيلية منقلبة، واثنين من المسلحين يفران من المكان.

ويظهر في الفيديو "غليك" داخل سيارته وهو يدخل المستوطنة قبل أن يتسلل ملثمان ويطلقا عليه النار.

وينتهي الفيديو بمقطع غنائي بالعبرية يحذر المستوطنين من اقتحام المسجد.

وشددت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الحراسة على "غليك".

وصدّق اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتشاور مع وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان وقبل أي قرار من مجلس الوزراء الأمني، على بناء اثنــتين وأربعين وحدة استيطانية في "كريات أربع".

وأمر نتنياهو أيضاً بمصادرة جزء من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بذريعة دعمها لعائلات منفذي الهجمات، كما قرر كذلك إلغاء ألفين وثمانمئة تصريح عمل لأهالي بلدة "بني نعيم" التي ينحدر منها منفذ العملية الاخيرة في كريات أربع، وإقامة مقبرة لجثث الشهداء الفلسطينيين لمنع إعادتهم الى ذويهم، هذا فضلا عن فرض طوق أمني على منطقة الخليل.