شاهد: عنف الشرطة المصرية يربك مذيعا على الهواء

تسبب مشهد لعنف ضابط الشرطة المصرية بحق أحد مشجعي النادي الأهلي المصري في حرج لمذيع ببرنامج رياضي على الهواء مباشرة، فأشار لمخرج البرنامج لوقف بث اللقطات.

وكان برنامج "الملاعب اليوم" الذي يبث على قناة "الحياة" الفضائية يستضيف عددا من المحللين الرياضيين للتعليق على مباراة النادي الأهلي وفريق أسيك ميموزا العاجي عندما بث لقطات لمحيط إستاد برج العرب الذي أقيمت به المباراة، وظهر فيها ضابط شرطة يعتدي بالضرب المبرح على أحد المشجعين.

وتسببت اللقطات في إحراج المذيع سيف زاهر الذي ظهر وهو يشير لمخرج البرنامج لوقف اللقطات، وعندما عادت الكاميرا إلى الأستوديو تظاهر زاهر بأنه كان "يهرش" في رأسه.

وأقيمت المباراة في 28 يونيو/حزيران وخسر فيها الأهلي أمام أسيك 1-2.