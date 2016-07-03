البث الحي
منوعات

شاهد: عشرات القتلى في انفجار سيارة مفخخة ببغداد

3/7/2016

 

ارتفعت عدد ضحايا التفجير الذي وصف بأنه الأعنف في بغداد منذ سنوات وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى أن  أكثر من 130 قتيلا ومئتي جريح، وسط غضب عراقيين من رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي توعد بملاحقة المنفذين.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن 131 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما لا يقل عن مئتين آخرين، ورجحت ارتفاع العدد لاحتمالات وجود ضحايا تحت الأنقاض.

 

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية سعد معن إن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم، مشيرا إلى أنه أسفر عن احتراق عدد من المتاجر أيضا.

وقال شهود عيان نقلا عن بعض الأهالي إن هناك مدنيين محاصرين بالنيران داخل مجمع تجاري وقع الانفجار أمامه.

وبعد نحو ساعة من هذا الهجوم انفجرت سيارة مففخة في حي الشعب شمال بغداد وأسفرت عن سقوط عدد من الأشخاص قتلى وجرحى.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)