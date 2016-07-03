شاهد: عشرات القتلى في انفجار سيارة مفخخة ببغداد

ارتفعت عدد ضحايا التفجير الذي وصف بأنه الأعنف في بغداد منذ سنوات وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى أن أكثر من 130 قتيلا ومئتي جريح، وسط غضب عراقيين من رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي توعد بملاحقة المنفذين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن 131 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما لا يقل عن مئتين آخرين، ورجحت ارتفاع العدد لاحتمالات وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية سعد معن إن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم، مشيرا إلى أنه أسفر عن احتراق عدد من المتاجر أيضا.

وقال شهود عيان نقلا عن بعض الأهالي إن هناك مدنيين محاصرين بالنيران داخل مجمع تجاري وقع الانفجار أمامه.

وبعد نحو ساعة من هذا الهجوم انفجرت سيارة مففخة في حي الشعب شمال بغداد وأسفرت عن سقوط عدد من الأشخاص قتلى وجرحى.