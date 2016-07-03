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شاهد: عراقيون يرشقون موكب حيدر العبادي بالحجارة

3/7/2016

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر العشرات من المواطنين يرشقون موكب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء زيارته إلى منطقة الكرادة في بغداد بعد تفجيرات أمس والتي صفت بالأعنف في بغداد منذ سنوات.

ويظهر الفيديو أهالي الكرادة وهم يرشقون موكب العبادي بالحجارة، تعبيرا عن غضبهم بسبب فشل قوات الأمن عن حماية المنطقة.

وارتفعت عدد ضحايا التفجير الذي تبناه تنظيم الدولة، إلى أن  أكثر من 130 قتيلا ومئتي جريح.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية سعد معن إن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم، مشيرا إلى أنه أسفر عن احتراق عدد من المتاجر أيضا.

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