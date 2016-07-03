شاهد: رفع الآذان في متحف أيا صوفيا لأول مرة منذ 85 عاما

نظمت رئاسة الشؤون الدينية التركية برنامجا استثنائيا دخل متحف أيا صوفيا الأثري باسطنبول مساء الجمعة الأول من يوليو/تموز 2016 رفع خلاله آذان فجر ليلة القدر وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها الآذان داخل المتخف منذ نحو 85 عاما.

وكانت أيا صوفيا كاتدرائية قبل تحويلها إلى مسجد، عقب فتح السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية (إسطنبول) عام 1453، وظلت كذلك حتى عام 1935، حين تمَّ تحويلها إلى متحف بأمر من مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، واستمرت كذلك حتى يومنا هذا.

وأقدمت السلطات التركية على السماح برفع الأذان من مآذن أيا صوفيا في بعض المناسبات الخاصة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن ذلك كان يتم من غرفة خاصة للمؤذن في ساحة المتحف، فيما كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الأذان من المكان المخصص لذلك داخل بناء أيا صوفيا المثير للجدل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وفي الآونة الأخيرة ترددت مطالب شعبية تركية بإعادة فتح المتحف للصلاة، على الهيئة التي كان عليها كغيره من المساجد في الحقبة العثمانية.

وكانت اليونان انتقدت الشهر الماضي قرار السلطات التركية بتلاوة آيات من القرآن الكريم في متحف آيا صوفيا خلال شهر رمضان، واصفة هذه الخطوة بـ"التراجعية والمقتربة من التعصب".

وجاء هذا الانتقاد على لسان الخارجية اليونانية، التي قالت في بيان لها: "ندين إعلان السلطات التركية عن مخططاتها لتلاوة القرآن في آيا صوفيا بمناسبة رمضان".

وأضاف البيان أن "أداء طقوس إسلامية في موقع للتراث الثقافي العالمي" يعد أمرا لا يتفق مع القيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن اليونان تعتبر قرار تركيا "مقتربا من التعصب".

وفي شهر إبريل/نيسان من العام 2015 شهد متحف آيا صوفيا أول تلاوة للآيات القرآنية منذ حوالي 85 عاما، جاءت على لسان علي تل، إمام مسجد أحمد حمدي أكسكي في أنقرة، خلال مراسم مكرسة لافتتاح معرض تحت شعار "حب النبي"، الذي عرضت فيه مخطوطات مكرسة للنبي محمد.

وتقوم قناة تركية حكومية ببث برنامج ديني داخل أيا صوفيا خلال فترة السحور، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ويتضمن البرنامج تلاوة القرآن ودروساً دينية، عبر استضافة ثلة من العلماء والمشايخ، على رأسهم رئيس رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، محمد غورميز.

وكانت الخارجية التركية قد رفضت تصريحات اليونان، معتبرة أنها "غير مقبولة". داعية الأخيرة الى التحلي بالمنطق بالسليم. وهو ما لقي دعماً من ألمانيا التي اعتبرت وزارة خارجيتها أن تركيا هي المعنيّة الوحيدة بطريقة استخدام أيا صوفيا.