شاهد: بائعو الحلوى في نابلس يستعدون لعيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبدأ صانعو الحلوى في الاستعداد لعيد الفطر بإعداد الحلويات التقليدية للمشترين الذين يشترون كميات منها لعيد الفطر أو لتقديمها هدايا لأحبائهم.

وتتناقل الأجيال في العائلة الواحدة فن صناعة نوع معين من الحلوى من الأجداد للأبناء للأحفاد. ومن هذه العائلات عائلة التمام المتخصصة في صناعة القطائف.

وتعد مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة من أشهر المدن العربية التي ارتبط اسمها بصناعة الحلويات.

ويقول صاحب محل حلويات يدعى عبد الفتاح التمام إن طريقة صناعة القطائف تغيرت بمرور الزمن.

والعوامة أو الزلابية نوع آخر من الحلوى التي يقبل عليها الناس في نابلس خلال شهر رمضان. ويصنع صاحب محل حلوى يدعى محمود البلبل العوامة في محله.

وقال البلبل "والدنا من ستين سنة وهو بيشتغل هاد الشغل. بعدين نشأنا على هذا الشغل. ولما توفى والدنا احنا كملنا الطريق. يعني كنا بالأول نشتغل معاه وهلق (حاليا) بنشتغل لحالنا أنا وأخوتي يعني بس."

وتشتهر نابلس بالكنافة النابلسية المحشوة بالجبن والتي أعاد طهاة اختراعها بإضافة مكونات أخرى لها مثل الشوكولاتة والكعك. وتقليديا تصنع الكنافة النابلسية من جُبن نابلس.