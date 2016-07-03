شاهد: انتهاء أغرب صداقة في عالم الحيوان

انتهت أغرب صداقة في العالم الحيوان حيث كان يعيش اثنان من ألد الأعداء، النمر "آمور" مع الماعز "تيمور" في نفس المكان، ويتبادل الاثنان الاحترام والصداقة حتى دبت بينهما الخلافات مؤخرا.

النمر والماعز كانا حديث العالم منذ أشهر حيث قدمت حديقة حيوانات روسية الماعز كوجبة طعام إلى النمر لكنهما أصبحا صديقين وترسخت العلاقة بينهما إلى درجة أن "تيمور" صار يتمادى في العلاقة مع "آمور"، حتى أنه رد عليه بنطحة قوية بعد أن صدمه الأخير صدفة خلال نزهة في الهواء الطلق، وعلى الرغم من أن ردة فعل "آمور" بعد اعتراض تيمور طريقه كانت تتطلب، وحسب غريزة الوحوش، أن يتحول تيمور إلى غداء لذيذ سهل المنال، لكن الملفت كذلك في سلوك آمور أنه لم يفترس "صديقه" وصار يتجول في الحديقة بصحبته من دون أن يبدي أي عداء أو شراسة.

لكن في الآونة الأخيرة دبت الخلافات بين الصديقين فاضطر النمر إلى الهجوم على الماعز ليصاب بجراح نقل على اثرها إلى المستشفى، ثم قررت إدارة الحديقة فصلهما عن بعضهما ونقل الماعز إلى حديقة أخرى ليعيش بسلام.

وبعد خروج الماعز "تيمور" من المستشفى أمس (السبت) عقدت إدارة الحديقة مؤتمرا صحفيا حضره الماعز في "حلة" جديدة وفي مكانه الجديد.