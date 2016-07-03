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شاهد: افتتاح مسجد "نيس" بعد معارضة استمرت 15 عاما

3/7/2016

فتح مسجد "النور" بمدينة "نيس" جنوب شرقي فرنسا أمس السبت أبوابه للمرة الأولى مصلين وذلك بعد انتظار استمر 15 عاما بسبب معارضة رئيس البلدية من حزب الجمهوريين اليميني.

وتلقى المسجد صباح أمس الترخيص موقعا من المحافظ الذي حل محل رئيس "فيليب برادال" من حزب الجمهوريين بزعامة نيكولا ساركوزي.

ورفض برادال منح ترخيص البلدية لافتتاح المسجد رغم قرار قضائي يقضي بذلك.

ويتسع المسجد لنحو 880 مصليا. وبدأ مشروع بنائه في عام 2003 بشراء مبنى يقع وسط مكاتب.

وأراد صاحب المبنى، وهو سعودي الجنسية، توفير مكان عبادة لائق بالمسلمين في نيس.

وعارض رئيس بلدية نيس السابق "كرستيان استروسي" المنتمي لحزب ساركوزي وأصبح لاحقا رئيس مجلس منطقة بروفنس-آلب-كوت-دازور، أيضا فتح المسجد.

لكن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن الرفض يشكل "اساءة خطرة وغير قانونية لحرية المعتقد".

ودفع ذلك محافظ المنطقة إلى إعطاء موافقته بفتح المسجد مع توصية للجهة المديرة لهذا المسجد بإنهاء الصلات مع المالك السعودي.

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