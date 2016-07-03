شاهد: إفطار لآلاف الأيتام بالأردن

احتفل متطوعون في الأردن في الآونة الأخيرة بنحو ثلاثة آلاف طفل يتيم في حفل على مدار يوم كامل خلال شهر رمضان.

شمل برنامج اليوم الذي نظمه فريق تطوعي يسمى "نسمة خير" عروضا ثقافية ووجبات إفطار رمضاني.

وقال المنظمون إن الفكرة من اليوم الاحتفالي هي إشعار الأطفال الأيتام بأن هناك من يهتم بهم وتشجيعهم على حب التطوع مستقبلا في حياتهم.

وعمل مئات المتطوعين في تنظيم اليوم الاحتفالي وتوزيع وجبات الإفطار على الأطفال.

ورافقت أمهات أطفالهن اليتامى.

وتشيع الأعمال الخيرية في شهر الصوم الذي يكتمل هذا الأسبوع، ليحتفل المسلمون بعده بعيد الفطر.