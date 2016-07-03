البث الحي
منوعات

شاهد: إفطار لآلاف الأيتام بالأردن

3/7/2016

احتفل متطوعون في الأردن في الآونة الأخيرة بنحو ثلاثة آلاف طفل يتيم في حفل على مدار يوم كامل خلال شهر رمضان.

شمل برنامج اليوم الذي نظمه فريق تطوعي يسمى "نسمة خير" عروضا ثقافية ووجبات إفطار رمضاني.

وقال المنظمون إن الفكرة من اليوم الاحتفالي هي إشعار الأطفال الأيتام بأن هناك من يهتم بهم وتشجيعهم على حب التطوع مستقبلا في حياتهم.

وعمل مئات المتطوعين في تنظيم اليوم الاحتفالي وتوزيع وجبات الإفطار على الأطفال.

ورافقت أمهات أطفالهن اليتامى.

وتشيع الأعمال الخيرية في شهر الصوم الذي يكتمل هذا الأسبوع، ليحتفل المسلمون بعده بعيد الفطر.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)