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شاهد: أول سفينة مساعدات تركية بعد الاتفاق التركي الإسرائيلي

3/7/2016

وصلت سفينة تركية تحمل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، متجهة لقطاع غزة، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي اليوم الأحد.

وتحمل السفينة "ليدي ليلى" مواد غذائية ولعب أطفال وملابس وأحذية، وتأتي هذه الدفعة تنفيذا لاتفاق تركي إسرائيلي باستئناف المساعدات التركية لغزة.

ووقعت تركيا وإسرائيل الأسبوع الماضي اتفاقا على تطبيع العلاقات بين البلدين بعد خلاف دام ست سنوات على خلفية العدوان الإسرائيلي على سفينة مساعدات تركية لغزة عام 2010 قتل فيها تسعة أتراك كانوا على متن السفينة.

وتضمن الاتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، ودفع تعويضات قيمتها 20 مليون دولار لأسر الضحايا الأتراك، والسماح لتركيا بتنفيذ عدة مشروعات إغاثية في غزة وإرسال سفن مساعدات لقطاع غزة المحاصر.

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