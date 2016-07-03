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شاهد: أوتار كمان مصنوعة من خيوط العنكبوت

3/7/2016

قال علماء بريطانيون إنهم قاموا بتصميم آلات كمان باستخدام أوتار مصنوعة من خيط العنكبوت بدلا من الأوتار المعتادة.

وأكد الفريق الذي قام بتصميم الكمان الجديد أن الحرير الذي ينسجه العنكبوت يجعل الموسيقى المعزوفة أكثر دقة وتناغما.

وبحسب المهندس لوكا أليساندريني، خريج الكلية الإمبراطورية في لندن، المسؤول عن التصميم الجديد فإن: "حرير العنكبوت يمتلك على الأرجح أعلى سرعة انتشار اكتشفتها حتى الآن. وهي شديدة المرونة وتتمتع بكثافة منخفضة للغاية".

ووفقا للتقنية الجديدة تتم صناعة الأوتار من حرير العنكبوت المغزول بنسبة 70 بالمائة والراتينع بنسبة 30 بالمائة.

وقال أليساندريني إن المادة الجديدة يمكنها تحدي الألياف الكربونية.

وأوضح أنه اختار الكمان لتجربة المادة الجديدة عليه لأنه يتمتع بتاريخ تقليدي من الصناعة اليدوية.

وأضاف أليساندريني إنه اتجه إلى متخصصين في صناعة الكمان في إيطاليا لتصميم كمانه بالأسلوب الجديد.

وكشفت الدراسات أن خيوط العنكبوت، بالإضافة إلى كونها قوية ومرنة، فإنها تتمتع بخواص إلكتروستاتيكية.

وقال أليساندريني إن صناع الكمان المحترفين كانوا مندهشين من النتائج، وإنه بمقارنة الموسيقى الصادرة عن آلتي كمان كان صوت الكمان ذو الأوتار المصنوعة من خيط العنكبوت أفضل بكثير.

ويأمل أليساندريني في أن يكون هذا التصميم بداية اكتشافات يمكن أن تحدث ثورة في الآلات الموسيقية، وأن تزيد من استخدام المواد المعتمدة على الهندسة البيولوجية.

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