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شاهد: ألمانيا تطيح بإيطاليا وتصعد لقبل نهائي يورو 2016

2/7/2016

نجح المنتخب الألماني في فك عقدته أمام نظيره الإيطالي في البطولات الكبيرة وتغلب عليه 6 / 5 اليوم السبت بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1  / 1 ليتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016) المقامة بفرنسا.       

وافتتح مسعود أوزيل التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 65 ثم أدرك ليوناردو بونوتشي التعادل لإيطاليا من ضربة جزاء في الدقيقة 77 واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.       

وسجل للمنتخب الألماني توني كروس وجوليان دراكسلر وماتس هاميلز وجوشوا  كيميتش وجيروم بواتينج وجوناس هيكتور ، بينما أهدر توماس مولر (تصدى لها

بوفون) ومسعود أوزيل (اصطدمت بالقائم) وباستيان شفاينشتايجر (فوق  العارضة).

وسجل للمنتخب الإيطالي لورنزو إنسيني وأندريا بارزالي وإيمانويلي  جياكيريني وماركو بارولو وماتيا دي تشيليو ، بينما أهدر ، سيموني زازا  (فوق العارضة) وجرازيانو بيلي (بجوار القائم) وليوناردو بونوتشي (تصدى  لها مانويل نوير) وماتيو دارميان (تصدى لها نوير).

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