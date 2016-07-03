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بالصور: بوفون يبكي بعد خسارة المنتخب الإيطالي أمام ألمانيا

2/7/2016

بكى حارس مرمى المنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد خسارة فريقه أمام نظيره الألماني في بطولة أمم أوربا 2016 بركلات الترجيح اليوم السبت.

ويعد بوفون حارس المرمى الأعلى قيمة في العالم، ويلعب بفريق يوفنتوس الإيطالي الذي دفع 40 مليون يورو على الأقل (44 مليون دولار) في عام 2001 للتعاقد معه.

وكان الحارس المخضرم البالغ من العمر 38 عاما يسعى إلى أن يضم بطولة أمم أوربا إلى سجل إنجازاته الحافل، لكن ضربات الترجيح أطاحت بآماله، بعدما خسر فريقه 5-6 أمام المنتخب الألماني.

 

وبدأ بوفون مسيرته الاحترافية قبل نحو عقدين وكانت مباراته مع إيطاليا اليوم السبت هي المباراة رقم 161 له مع المنتخب الإيطالي.

وحصل بوفون مع منتخب بلاده على كأس العالم عام 2006، لكن لقب البطولة الأوربية لا يزال غائبا عن سجل إنجازاته.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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