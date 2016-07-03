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الموندو الإسبانية: الانقلاب العسكري حوّل مصر إلى معتقل

3/7/2016

ذكرت صحيفة الموندو الإسبانية أن الانقلاب العسكري في مصر حول البلاد إلى معتقل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلها في القاهرة فرانثيسكو كاريون، أنه قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد قبل 1096 يوماً, انقلب عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، ليعيد جماعة الإخوان المسلمين إلى العمل السري ويُبعِدَ مصر عن الاستقرار والأمان والازدهار الاقتصادي الذي وعد به المصريين وخرجوا من أجله ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد ثلاث سنوات من الانقلاب، لم تعد هناك ذرة شك في أن مصر تحكمها ديكتاتورية عسكرية ترفض اختلاف الرأي ولا تعترف بمبدأ المحاسبة, والسلطةُ فيها قمعية.

وتختم الصحيفة أن السيسي خسر حتى دعم من أيدوا انقلابه، فسياساتُه لم تتوقف عن فضهم من حوله.

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