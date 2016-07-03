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إطلاق النار على طبيب مسلم وطعنه بولاية تكساس الأمريكية

3/7/2016

صورة لأحد المساجد في الولايات المتحدة – أرشيف

اعتدى مسلحون ملثمون بالطعن وإطلاق النار على طبيب مسلم أمام أحد المساجد بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية أثناء توجهه لصلاة الفجر.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الضحية طبيب عيون يدعى أرسلان تجمل، وإنه خضع لعملية جراحية بعد الاعتداء عليه صباح الأحد، ويتوقع أن ينجو من الاعتداء.

وقالت محطة "كيه تي آر كيه" التلفزيونية المحلية إن تجمل كان قد أوقف سيارته أمام مسجد المدرسة الإسلامية في هيوستن واتجه لصلاة الفجر بالمسجد عندما فوجئ بكمين نصبه له المعتدون الذين طعنوه وأطلقوا النار عليه مرتين، قبل أن يفروا هاربين.

وقالت المحطة التلفزيونية إن الضحية تمكن من الوصول إلى مدخل المسجد وألقى هاتفه المحمول لأحد الأشخاص كي يتصل بالإسعاف.

ويأتي الهجوم بعد يوم من الاعتداء بالضرب على مسلم آخر أمام مسجد بولاية فلوريدا، التي شهدت مقتل 49 شخصا بملهى ليلي للشواذ في مدينة أورلاندو الشهر الماضي.

وتمكنت الشركة من اعتقال المعتدي، ويدعى تيلور أنتوني مازانتي (25 عاما) ووجهت له تهمة الاعتداء بالضرب، حسب شرطة مقاطعة سانت لوسي.

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