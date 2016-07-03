إسرائيل تتدخل لمنع التحقيق مع ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب

ليفني كانت وزيرة لخارجية إسرائيل خلال عدوان عام 2008

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تدخلت لمنع التحقيق مع وزيرتها السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال عامي 2008 و2009.

وكانت ليفني قد تلقت طلبا من شرطة سكوتلاند يارد للتحقيق معها أثناء زيارتها لبريطانيا أواخر الأسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر.

وأدانت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها هذا الطلب من جانب الشرطة البريطانية وقالت إنها "تتوقع سلوكا مختلفا من جانب حليف قريب مثل المملكة المتحدة".

وأضافت أن "إسرائيل ستبذل كل ما بوسعها لضمان ألا يتعرض مواطنوها للإساءة السياسية".

وكانت ليفني وزيرة للخارجية الإسرائيلية أثناء العدوان الإسرائيلي والذي استمر 3 أسابيع على القطاع خلال ديسمبر/كانون أول 2008 ويناير/كانون ثان 2009، وأدى لمقتل نحو 1500 فلسطيني.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إن طلب الشرطة البريطانية ألغي بعد إجراء اتصالات بين إسرائيل وبريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن ليفني، وهي حاليا نائبة في الكنيست عن المعارضة، مُنحت حصانة دبلوماسية خاصة ردا على ذلك.

كانت محكمة بريطانية قد أصدرت عام 2009 مذكرة توقيف بحق ليفني بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال العدوان.