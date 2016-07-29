مقتل رجل وزوجته بسبب ربع دولار

ذكرت الشرطة الهندية اليوم (الجمعة) أنه جرى تقطيع رجل وزوجته ينتميان لطائفة الداليت (الطبقة الدنيا) حتى الموت بسبب دين بقيمة 15 روبية (أقل من ربع دولار أمريكي).

وألقي القبض على بقال من طائفة أعلى يدعى أشوك ميشرا لقتله بهارات سينغ وزوجته مينا في مقاطعة ماينبوري بولاية أوتار براديش أمس (الخميس).

وأوضح رئيس شرطة المقاطعة ديف رانجان فيرما أن الرجل وزوجته كانا قد توقفا عند متجر لشراء البسكويت عندما واجهما البقال وطالب بدفع أموال. وعندما ناشداه منحهما مزيدا من الوقت للدفع، ثار البقال.

وقال فيرما " قال الشهود إن ميرشا ظل يصرخ مطالبا بماله وفي لحظة غضب أمسك فأسا ملقى بالقرب منه لمهاجمة الرجل وزوجته اللذين توفيا على الفور. وبعدما قتلهما، أصيب البقال بحالة من الفزع واختبأ في منزله حتى ألقت الشرطة القبض عليه".

وقالت الشرطة إن التوتر ساد المنطقة عقب مظاهرات لطائفة الداليت وجرى إرسال قوات أمن إضافية لمنع أي أعمال عنف.

وتعد طائفة الداليت، التي كانت تعرف سابقا بطبقة المنبوذين، أقل طائفة في نظام الطبقات الهندي.

تأتي هذه الجريمة في وقت تناقش فيه الأحزاب السياسية في الهند الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق الداليت.