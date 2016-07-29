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لهذا السبب كلينتون لا تأتمن ترامب على الترسانة النووية

29/7/2016

دونالد ترامب وهيلاري كلينتون

قالت هيلاري كلينتون إن قوة أمريكا لم تأت من البطش، ولكن من "الذكاء والحكمة والعزم الهادئ والتطبيق الدقيق والاستراتيجي للقوة".

وتعهدت كلينتون في كلمتها أمام المندوبين في المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي أنها في حال توليها الرئاسة ومن ثم تصبح القائد العام فإنها ستتمسك بتلك الممارسة.

وقالت إن الجيش الأمريكي "كنز وطني" وليس "كارثة" كما يصفه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأضافت أن الرئيس ينبغي أن يحترم الرجال والنساء الذين يخاطرون بأرواحهم لخدمة بلادنا.

وانتقدت كلينتون ترامب بوصف أنه "يفقد أعصابه في أقل موقف استفزاز"، مضيفة: "عليكم أن تتخيلوه في المكتب البيضاوي يواجه أزمة حقيقية. وتابعت أن رجلا يستفز بتغريدة لا يمكن أن يؤتمن على الترسانة النووية".

وقالت كلينتون إن دونالد ترامب يرغب في أن ينفصل الأمريكيين عن بقية العالم وعن بعضهم البعض.

وأضافت: "إنه يريد أن يخيفنا من المستقبل ومن بعضنا البعض".

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